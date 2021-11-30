Hatice teyzeyi dayaktan kurtardılar

Kocaeli’nde yaşayan 73 yaşındaki Hatice Ekemen eşinden sürekli şiddet görüyordu. Akli dengesi yerinde olmayan talihsiz kadının çaresiz durumuna üzülen mahalleli kaymakamlığa başvurdu. Hatice teyze devlet korumasına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hatice Ekemen, uzun süredir eşinin şiddetine maruz kalıyordu. Akli dengesi yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli sayılmayan Ekemen, her seferinde eşi Hikmet Ekemen ile beraber yaşadığı evine geri döndü. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalle halkı devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice teyze kadın sığınma evine yerleştirildi.
DAYAĞI KAYDETTİLER
Hatice teyzenin gözlerinin mosmor olduğunu görünce görüntü çektiğini söyleyen Mehmet Baş "Hatice teyzenin ona göz kulak olan bir abisi vardı. Ama 3 sene önce öldü. O ölünce şiddet olayları arttı. Çocukları da ilgilenmiyor. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Kaymakamlığa başvurduk. Hatice teyzeye devletin kol kanat gereceğinden eminiz" dedi.
Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır yaşlı kadının şiddet gördüğünün altını çizerek, "Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli kocasının şiddetine maruz kalıyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, 'Hatice teyze için ne yapabiliriz' diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı. İnşallah ona yardımcı oluruz" diye konuştu. İHA