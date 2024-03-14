Hatipoğlu’ndan emeklilere ve ev hanımlarına destek sözü

Hazırladıkları onlarca projelerle bebeğinden, gencine, yaşlısından engellisine kadar Seyhan'da yaşayan herkesin refah ve mutluluğuna katkı sunacaklarını kaydeden Hatipoğlu, şunları söyledi: "Sosyal projelerimiz arasında özellikle emeklilere ve ev hanımlarına Seyhan Kart ile 12 bin lira destek sözü veriyoruz.

Emeklilerimizin bütçesine katkı sunacak, ev hanımlarına pazar desteği vereceğiz. Seyhan'da artık sen ben yok. Biz varız. Her zaman biriz ve beraberiz. Başımızın tacı emeklilerimiz ve ailenin temeli ev hanımları için başlatacağımız Seyhan Kart, bu desteklerden sadece bir tanesi. İnşallah 31 Mart'ta Seyhanlıların da teveccühleriyle Seyhan'ı gerçek belediyecilikle AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacağız.

31 Mart'ın kazananı ben olmayacağım. AK Parti Belediyeciliği ile birlikte Seyhan kazanacak, Seyhanlılar kazanacak, Seyhan'da yüzler bizimle gülecek. Yüzlerin güldüğü, neşenin eksik olmadığı, sokakların, caddelerin umutla dolduğu bir Seyhan için çalışacağız. Seyhan'ın kaybettiği zamanı telafi edecek, hizmetlerimizle 56 ilden büyük Seyhan ilçemizi Cumhur ittifakı olarak hak ettiği yere çok kısa sürede getireceğiz."