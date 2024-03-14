Haberler Yaşam Haberleri Hatipoğlu’ndan emeklilere ve ev hanımlarına destek sözü
Giriş Tarihi: 14.3.2024 16:17 Son Güncelleme: 14.3.2024 16:23

Hatipoğlu’ndan emeklilere ve ev hanımlarına destek sözü

Adana’da Cumhur İttifakı’nın Seyhan Belediye Başkan Adayı Erdal Hatipoğlu, vizyon projelerle Seyhan’ın adını Türkiye’ye duyuracaklarını, Seyhan’da sosyal belediyecilik hizmetlerine de imza atacaklarını söyledi. Seçim çalışmalarında projelerini halka bire bir aktaran Erdal Hatipoğlu, 10 yıldır hizmete susamış Seyhan’ı 1 Nisan’dan itibaren AK Parti belediyeciliği ile hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını müjdeledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hatipoğlu’ndan emeklilere ve ev hanımlarına destek sözü

Hazırladıkları onlarca projelerle bebeğinden, gencine, yaşlısından engellisine kadar Seyhan'da yaşayan herkesin refah ve mutluluğuna katkı sunacaklarını kaydeden Hatipoğlu, şunları söyledi: "Sosyal projelerimiz arasında özellikle emeklilere ve ev hanımlarına Seyhan Kart ile 12 bin lira destek sözü veriyoruz.

Emeklilerimizin bütçesine katkı sunacak, ev hanımlarına pazar desteği vereceğiz. Seyhan'da artık sen ben yok. Biz varız. Her zaman biriz ve beraberiz. Başımızın tacı emeklilerimiz ve ailenin temeli ev hanımları için başlatacağımız Seyhan Kart, bu desteklerden sadece bir tanesi. İnşallah 31 Mart'ta Seyhanlıların da teveccühleriyle Seyhan'ı gerçek belediyecilikle AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacağız.

31 Mart'ın kazananı ben olmayacağım. AK Parti Belediyeciliği ile birlikte Seyhan kazanacak, Seyhanlılar kazanacak, Seyhan'da yüzler bizimle gülecek. Yüzlerin güldüğü, neşenin eksik olmadığı, sokakların, caddelerin umutla dolduğu bir Seyhan için çalışacağız. Seyhan'ın kaybettiği zamanı telafi edecek, hizmetlerimizle 56 ilden büyük Seyhan ilçemizi Cumhur ittifakı olarak hak ettiği yere çok kısa sürede getireceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatipoğlu’ndan emeklilere ve ev hanımlarına destek sözü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA