Hatipoğlu’ndan kadınlara, “Kadın Dostu Seyhan” sözü

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Erdal Hatipoğlu, mahalle ve esnaf gezilerinde halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretlerinde sıcak ve samimi yaklaşım gören, vatandaşların bağrına bastığı Hatipoğlu, AK Parti Seyhan İlçe Kadın Kolları Başkanı, Meclis Üyesi Adayı Başak Korkmaz Çınar'ın seçim ofisi açılışında "Genç başkan" sloganlarıyla karşılandı.

Miting havasındaki açılıştaki konuşmasında "Yeni 1 Seyhan" projelerini de paylaşan Hatipoğlu, Seyhan'ı Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak vizyon projelerle yola çıktıklarını söyledi. Vizyon projelerin yanı sıra sosyal projelerle Seyhanlıların hayatını kolaylaştıracak dokunuşlar yapacaklarını bildiren Hatipoğlu, şunları söyledi: "Kadın dostu belediyecilik düsturuyla çıktığımız bu yolda, Cumhur İttifakı olarak durmadan çalışacak, Seyhan'ı Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız.

Türkiye Yüzyılı, emekleri ve gayretleriyle hayatın her alanında var olan kadınlarımızın yüzyılı olacak. Biz her zaman biriz, beraberiz. Üreten kadınlar başta olmak üzere el emeği ile üreten, ürettiğini satmak isteyen hemşerilerimize belediye çarşıları ile satış imkanları sunulacak. İlk kez girişim yapacak, işyeri açacak kadınlara 15 bin liralık hibe verilecek. 1 Nisan'dan itibaren AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacağımız Seyhan Belediyesi'nde 2 kadın belediye başkan yardımcısı olacağının sözünü veriyorum. Kadın dostu belediye olmanın örneğini inşallah tüm Türkiye'ye göstereceğiz."