Hatıran sonsuza dek benimle kızım

Korkunç saldırı, geçtiğimiz yıl 12 Temmuz günü Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın , kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen Ayşegül'ün boğazını sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenler, Ayşegül'ü fark edip sağlık ekibi çağırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ayşegül, 132 gün sonra yaşamını yitirdi. Yakalanan A.M. tutuklandı. Kızlarını kaybedince dünyaları yıkılan acı aile Ayşegül'ün hatırasını odasında yaşatmaya devam ediyor. Yatağına Türk bayrağı serilen Ayşegül'ün oyuncakları, eşyaları, yarım bıraktığı pet şişedeki su bile odasında özenle saklanıyor. Kızının fotoğraflarından oluşan albüme bakarak hasret gidermeye çalışan Metin Aydın , suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti. Gözyaşları içinde konuşan Aydın "Ayşegül öldükten sonra bizim hayatımız kalmadı.Yaşayan bir ölü gibiyiz. Bizim hayatımız bitmiş durumda, bizim dünyada bir amacımız, gayemiz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ayşegül ile hepsi gitti" dedi. Kızının yaşamak için çok çırpındığını ifade eden Metin Aydın, "Ayşegül'ü, her akşam saat 17.00'de yolda karşılıyordum. Köy içerisindeki çay ocağında minibüsten inmesini bekliyordum. O saatlerde orada otururken aklıma geldiği zaman ağlıyorum. Ayşegül benim her şeyimdi. Hayat doluydu, çok çırpındı yaşamak için, çok mücadele etti ama hiçbir şey yapamadık. O yıkıldı, biz de yıkıldık. Yaşamamızın hiçbir anlamı kalmadı" diye konuştu. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen acılı baba Meclis 'e seslenerek "Benim çocuğum evine 50 metre kala katledildi. O canilere en ağır ceza verilsin, benim gibi yüreği yanan anaların, babaların acıları dindirsin" diye konuştu. DHA