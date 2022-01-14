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Giriş Tarihi: 15.1.2022

‘Hatırlanmak önemliydi ülkemizle gurur duyuyoruz’

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
‘Hatırlanmak önemliydi ülkemizle gurur duyuyoruz’

İsmini Kozlu'da 1992 yılında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciden alan ve önceki gün ABD'de uzaya fırlatılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Uzay Takımı Grizu-263 cep uydu projesi uzaydaki yerini aldı. Ölen madencilerin yakınları SABAH'a konuştu.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu önceki gün ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.



Grizu-263A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti. Söz konusu cep uydusu, 3 Mart 1992'de Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler adına uzaya fırlatıldı. Grizu faciasında hayatlarını kaybeden madencilerin yakınları, Grizu-263A uydusunun ölen madenciler anısına uzaya gönderilmesiyle ilgili duygularını SABAH'A anlattı.

Grizu faciasında ölen İsa Ayan'ın oğlu Uğur Ayan, Karabük Yenice ilçesinde belediyede çalışıyor. Uğur Ayan, "Öğrenci arkadaşlarıma Kozlu Maden Şehitleri anısına yaptıkları etkinlik için teşekkür ederim. Acımızı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Bu vesile ile maden şehitleri yakınlarına verilen hakların Kozlu Maden şehitleri yakınlarına da verilmesini istiyoruz. Babam madende şehit olduğunda 3 yaşındaydım" dedi.

YANAN KÖMÜR GİDEN ÖMÜR

Yine Karabük'e bağlı Yenice İlçesinde ikamet eden Mehmet İncebacak'ın oğlu Kadir İncebacak ise şunları söyledi: "Yanan kömür giden ömür. Hepimiz madenci çocuğuyuz. Hatırlanmak önemli. O günleri yeniden yaşamak üzüntümüzü daha çok artırıyor. 263 maden şehidinin hatırlanması da bizleri memnun etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Madende ölen Yakup Kılıçaslan'ın oğlu Rıza Kılıçaslan: "Güzel bir proje. Maden şehitlerimizin isimleri yaşamış olacak. Biz bu maden şehitlerinin isimlerini dünyada yaşatmak istiyoruz. İnşallah farklı projeler ile bu şehit madenci ailelerine destek olurlar"

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit: "Maden şehit çocuğu olarak ülkem adına gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese maden şehit ailelerin adına teşekkür ederiz" dedi.

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