Hatırlatma dozu 3 aya düştü aşıya rağbet 10 kat arttı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Sadece bizde değil tüm merkezlerde hatırlatma dozu için başvuruda bir artış oldu. Bu da aslında önemli bir nüfusun sürecin iyi takibinde ve idrakinde olduğunu gösteriyor. Aşı noktalarında dün yaşanan kalabalık bunu gösterdi. Merkezden merkeze değişiyor ama bazı merkezlerde 10 katın üzerinde artış var. Bizde de bir önceki günle kıyasladığımızda 10 kata varan bir artış oldu. Bu grup bilinçli ve sıkı takip eden bir grup. Gerçek manada aşıya bir hareket sağladı mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Her varyantın kendine göre dinamikleri var ve o dinamiklere göre konum alıyoruz. Dünyada vakaların hızla arttığı ülkeler var ve bu hızla artan ülkelerin birçoğu da çift doz iyi oranda aşılanmış ülkeler. Bunların durumuna bakınca belli bir süreden sonra hatırlatma dozu yapılmasının kıymeti ortaya çıkıyor."

ÇİFT DOZ AŞININ KORUYUCULUĞU OMİCRONDA DELTADAN DAHA AZ

"Bizim de çift doz aşılanmış olan vatandaşlarımızdan hasta olanlar, genelde aşısının üzerinden çok zaman geçmiş olanlar. Omicron'un yayılma hızının Delta'dan çok daha büyük olduğunu biliyoruz. O yüzden de vaka sayılarının çok hızlı artma ihtimali söz konusu. Yapılmış çalışmalar da çift doz aşının koruyuculuğunun Omicrona karşı Deltadan daha düşük olduğunu gösteriyor. O yüzden yeni bir vaka artış trendine gireceksek hatırlatma dozu çok önemli hale geldi ve bunun öne çekilmiş olması da çok büyük bir tedbir. Aşılansanız bile o aşının antikor oluşturması için geçecek bir zamana ihtiyaç var. O yüzden eğer yeni bir dalgaya gireceksek tedbirleri dalgaya girmeden almak lazım. O anlamda da antikor seviyesi düşmeye başlayan vatandaşların antikorlarını hemen yükseltmeliyiz ki hemen bir dalga olacaksa bunun önünü alabilelim. Delta'da iki doz aşının vatandaşları ne kadar iyi koruduğunu gördük. Omicronda da bu hatırlatma dozuyla aynı koruculuğu sürdürmek durumundayız. Covid-19'un bundan sonraki rakamsal değişimine göre konumlanacağız."

"EN BÜYÜK CESARET TEDBİRLİ OLMAK"

"En büyük cesaret tedbirli olmak. Tedbirli olmak adına da şu an yapabileceğimiz en iyi şey maske ve mesafemizin kıymetini unutmamak. Elimizdeki bu imkânı da iyi değerlendirmemiz lazım. Unutmamak lazım dünyada aşıya ulaşamamış ciddi bir nüfus var biz elimizdeki bu fırsatın kıymetini bilip bunu da iyi değerlendirmemiz lazım."

"AŞI YAPTIĞIMIZ KİŞİ SAYISI 500'DEN 3 BİNE ÇIKTI"

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan: "Hatırlatma dozunu bekleyen insanlar vardı ve açılınca ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bizim hastanemizdeki önceki dönemlerde günlük 6-7 binli rakamlarda aşılama yaparken 500'lere inmişti aşı sayısı. Ama dün 3 bin kişiye aşı yaptık ve önceki güne göre 5-6 kat arttı. Hatırlatma dozunu bekleyen duyarlı vatandaşlar vardı onlar bir an önce koşarak aşıya geldiler. Randevusuz gelenleri de hiç geri çevirmeden yapıyoruz ama randevu oranı düşük bunu artırmaya çalışıyoruz."

"Omicron yeni bir varyant ve nasıl davranacağını çok net bilmiyoruz ama çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Ona karşı da en iyi silah şu anda aşı. Bilim Kurulu ve Bakanımız bu süreyi 3 aya çekme kararı aldı ve Omicron'a karşı da mutlaka insanların hatırlatıcı dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca aşılamanın yanında biz başından beri hep maskeyi mesafeyi ve temizliği unutmamak gerektiğini vurguluyoruz."