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Giriş Tarihi: 24.2.2025 19:26 Son Güncelleme: 24.2.2025 19:34

“Hattatların Reisi" Hasan Çelebi son yolculuğuna uğurlanacak

“Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan 88 yaşındaki hattat Hasan Çelebi, Salı günü Büyük Çamlıca Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hattatların Reisi Hasan Çelebi son yolculuğuna uğurlanacak

Hattatların ustası" olarak kabul edilen 24 yaşında hat sanatına başlayan Hasan Çelebi 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanındaki camilere işlediği hat sanatıyla iz bırakan Hasan Çelebi'nin vefatı hatseverleri yasa boğdu.Çelebi'nin ailesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hayatını kaybeden usta sanatkar için yarın Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedilecek.

HATTATLARIN USTASI HASAN ÇELEBİ 24 YAŞINDA HAT SANATINA BAŞLADI

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı. Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

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“Hattatların Reisi" Hasan Çelebi son yolculuğuna uğurlanacak
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