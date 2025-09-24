Haberler Yaşam Haberleri Hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık düşecek mi, yağmur yağacak mı? İşte, 5 Günlük hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 13:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Eylül ayının son haftasında hava durmu nasıl olacak merak ediyor. Peki, İstanbul'da sıcaklık düşecek mi, yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl olacak? İşte, 5 Günlük hava durumu raporu!

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Eylül ayının son haftasında yağış bekleniyor. Peki, hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, 5 Günlük hava durumu raporu!

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da Cuma ve Pazar günlerinde yağış gösteriyor.

CUMA VE PAZARA DİKKAT

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve Pazar günleri megakente yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerinde önümüzdeki günlerde yağış görülecek olan iller şu şekilde sıralandı:

Perşembe günü yağış beklenen iller:

Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Rize

Cuma günü yağış beklenen iller:

Kırklareli Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

Cumartesi günü yağış beklenen iller:

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

Pazar günü yağış beklenen iller:

Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Isparta, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bursa

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Parçalı Bulutlu 17°C 27°C

Perşembe Çok Bulutlu 18°C 27°C

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C 25°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 17°C 23°C

Pazar Sağanak Yağışlı 17°C 22°C

