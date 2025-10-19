Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor! İşte, yeni haftanın hava durumu raporu yayımlandı!

Hafta başında hava koşulları değişiyor, sıcaklıklar azalıyor ve özellikle batı ile iç bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapor, yeni haftanın hava durumuna dair önemli bilgileri içeriyor. Peki hangi illerde yağış etkili olacak?
19 Ekim 2025, Pazar
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 8°C ile 23°C arasında değişiyor. Batı bölgelerinde 15°C ile 23°C arasında sıcaklıklar hakimken, doğu kesimlerinde 8°C ile 19°C arasında değerler görülüyor. Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. İç Anadolu ve Ege'de bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor, özellikle 15°C ile 24°C arasında değişen sıcaklıklarda dikkatli olunmalı.
20 Ekim 2025, Pazartesi
Hava sıcaklıkları 13°C ile 21°C arasında seyredecek. Marmara ve Karadeniz'de 13°C ile 19°C, iç kesimlerde ise 15°C ile 21°C ölçülüyor. Parçalı bulutlu hava devam ederken, doğu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği gözlendi.
21 Ekim 2025, Salı
Sıcaklıklar 9°C ile 24°C arasında değişecek. Batı'da 16°C ile 24°C, doğuda ise 9°C ile 20°C arasında değerler bekleniyor. Ülke genelinde gökyüzü parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise güneşli. Yer yer sağanak yağış riski devam ediyor.
22 Ekim 2025, Çarşamba
Hava sıcaklıkları 6°C ile 25°C arasında olacak. İç Anadolu'da 6°C ile 18°C, güneyde ise 18°C ile 25°C arasında değişim bekleniyor. Parçalı bulutlu hava hakimken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olabilir.
23 Ekim 2025, Perşembe
Sıcaklıklar 5°C ile 24°C arasında seyredecek. Doğu Anadolu'da 5°C ile 15°C, batıda ise 15°C ile 24°C ölçülüyor. Ülke genelinde değişken bulutluluk beklenirken, yerel yağışlar gündeme gelebilir.