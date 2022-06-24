Hava durumu raporu yayınlandı! İstanbul Ankara İzmir ve il il 25-26 Haziran 2022 Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı?

Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı. 25-26 Haziran 2022 Bu hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar bugünden beklentileri merak ediyor. Hal böyleyken "Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 5 günlük tahmin raporunda yurdun birçok kesimine yağış uyarısı dikkat çekti. Peki; 25-26 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı? İşte merak edilen tüm bu detaylar...
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde geçecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış bekleniyor.
HAVA DURUMU UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, zamanla Mardin'in doğusu, Siirt, Muş, Van, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güneyinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.