Hava durumu raporu yayınlandı! İstanbul Ankara İzmir ve il il 25-26 Haziran 2022 Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı?

Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı. 25-26 Haziran 2022 Bu hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar bugünden beklentileri merak ediyor. Hal böyleyken "Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 5 günlük tahmin raporunda yurdun birçok kesimine yağış uyarısı dikkat çekti. Peki; 25-26 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağışlı mı? İşte merak edilen tüm bu detaylar...