HAVA DURUMU UYARILARI: 13-14-15-16 Haziran 2022 İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

Hava durumu gelişmeleri bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz haftada Başkent Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağış sele neden olmuştu. Bir vatandaş sele kapılarak hayatını kaybederken öte yandan "13-14-15-16 Haziran 2022 hava durumu nasıl olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. 5 günlük tahminlere göre yurdun büyük bir çoğunluğu önümüzdeki günlerde yine yağışlı havanın etisinde olacak. Peki, 13-14-15-16 Haziran 2022 İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
HAVA DURUMU UYARILARI! (BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Edirne, Balıkesir, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı