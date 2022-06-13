HAVA DURUMU UYARILARI: 13-14-15-16 Haziran 2022 İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Edirne, Balıkesir, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı