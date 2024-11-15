Hava kirliliği akciğer düşmanı

Günümüzde en sık görülen kanser türlerinin başında akciğer kanseri gelirken hastalığa ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla kasım ayı tüm dünyada "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı", 17 Kasım ise "Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) sonucu ölümlerin 2021'de yüzde 47.91'i, iskemik kalp hastalığı sonucu ölümlerin yüzde 27.73'ü, inme sonucu ölümlerin yüzde 27.44'ü, akciğer kanseri sonucu ölümlerin yüzde 18.56'sı, diyabet sonucu ölümlerin ise yüzde 17.01'i hava kirliliğine bağlı gerçekleşti" derken TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Akın Kabalak, "Yapılan araştırmalara göre dış mekân hava kirliliği tek başına akciğer kanseri riskini yüzde 10 artırıyor" diye konuştu. AA