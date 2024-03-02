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Giriş Tarihi: 3.3.2024

Hava kirliliği güvelerin çiçekleri bulmasını önlüyor

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Hava kirliliği güvelerin çiçekleri bulmasını önlüyor
ABD'de bulunan Washington Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan bir araştırma, havadaki kirleticilerin çiçek kokularındaki bileşenleri olumsuz etkilemesi sonucu tozlaştırıcı hayvanların çiçekleri bulmakta zorlandığını, güvelerin çiçeklere olan ziyaretlerinin yüzde 70 azaldığını gösterdi. Gürültü, yapay ışıklar ve insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan kimyasalların, doğal uyaranların yanı sıra, hayvanlar için yeni uyaranlar oluşturduğu aktarılan makalede bu yeni uyaranların, hayvanların davranışlarında çeşitli değişimlere yol açabileceği vurgulandı.
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Hava kirliliği güvelerin çiçekleri bulmasını önlüyor
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