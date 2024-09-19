Hava kirliliği Parkinson riskini tetikliyor

Parkinson hastalığı dünya genelinde tahminen 10 milyon kişiyi etkiliyor ve bu sayı yaşlanan nüfusa sahip ülkelerde giderek artıyor. Yeni bir çalışma, yıllar boyunca hava kirliliğine maruz kalmanın, insanların ilerleyen yaşlarda Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar yıllardır hava kirliliği ile beynin hareketini kontrol eden bölümünde sinir hücrelerinin bozulduğu, konuşma bozukluğu, titreme ve tedavisi olmayan dejeneratif hastalık arasındaki potansiyel bağlantıları araştırıyor. JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni çalışmalar, bir kişinin maruz kaldığı hava kirliliği miktarının da bulmacanın önemli bir parçası olduğunu ve Parkinson risklerini azaltabileceğini öne sürüyor. Dr. Rodolfo Savica, "Parkinson hastalığının gelişimini önlemekle kalmayıp Parkinson hastalarının yaşam kalitesini de iyileştirebileceğini" belirtti.