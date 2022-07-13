Hava Operasyonu filmi oyuncuları ve konusu: Hava Operasyonu filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

Hava Operasyonu filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayına girecek. Bir dönem oldukça tutulan düşük bütçeli casus filmlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. ABD yapımı film bu akşam Kanal D'de. Filmseverler de Hava Operasyonu filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Hava Operasyonu filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar
HAVA OPERASYONU FİLMİ KONUSU
Rus ajanlarının nükleer güç hırsı, tüm Amerika'yı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirecek. Kaçırdıkları Amerikan jetini Washington eyaletindeki bir nükleer enerji santraline çarparlar ve Doğu sahili bu sebeple harap olur. Hava Kuvvetlerine düşen görev ise çok büyüktür. Uçaktaki yolcular ve mürettebat ise onları durdurmak için kendi yeteneklerine güvenmek zorundadır. Çünkü Hava Operasyonu onları durdurmak için çok geç kalabilir…