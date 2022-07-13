Hava Operasyonu filmi oyuncuları ve konusu: Hava Operasyonu filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

HAVA OPERASYONU FİLMİ KONUSU

Rus ajanlarının nükleer güç hırsı, tüm Amerika'yı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirecek. Kaçırdıkları Amerikan jetini Washington eyaletindeki bir nükleer enerji santraline çarparlar ve Doğu sahili bu sebeple harap olur. Hava Kuvvetlerine düşen görev ise çok büyüktür. Uçaktaki yolcular ve mürettebat ise onları durdurmak için kendi yeteneklerine güvenmek zorundadır. Çünkü Hava Operasyonu onları durdurmak için çok geç kalabilir…