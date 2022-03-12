Hava sıcaklığı eksi 3’e düştü yollar buz pistine döndü

Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma meydana geldi. Adeta buz patenine dönen yollarda vatandaş yürümekte zorluk çekti.
Hava sıcaklığı eksi 3'e kadar düşüş gösterdi. Şişli'de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti.
Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı. Bazıları da kayarak gitti.
"TUZLAMA YAPILABİLİRDİ AMA YAPILMAMIŞ"
İşe gikmek için evlerinden çıkan vatandaşlar hava sıcaklığının eksi üçe kadar düşmesi nedeniyle yolların adeta buz pistine dönmesi ile zor anlar yaşadılar.