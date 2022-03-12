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Giriş Tarihi: 12.3.2022 11:33

Hava sıcaklığı eksi 3’e düştü yollar buz pistine döndü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hava sıcaklığı eksi 3’e düştü yollar buz pistine döndü

İstanbul’da etkili olan yar yağışı aralıklı olarak devam ederken gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don yaşandı. Sabah evden çıkanlar dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Birçok kişi merdiven korkulukları ve duvarları tutarak yürüdü.

Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma meydana geldi. Adeta buz patenine dönen yollarda vatandaş yürümekte zorluk çekti.

Hava sıcaklığı eksi 3'e kadar düşüş gösterdi. Şişli'de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti.

Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı. Bazıları da kayarak gitti.

"TUZLAMA YAPILABİLİRDİ AMA YAPILMAMIŞ"

İşe gikmek için evlerinden çıkan vatandaşlar hava sıcaklığının eksi üçe kadar düşmesi nedeniyle yolların adeta buz pistine dönmesi ile zor anlar yaşadılar.

Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde ara yolların tuzlanmaması tepkilere neden oldu.

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Hava sıcaklığı eksi 3’e düştü yollar buz pistine döndü
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