Hava sıcaklıkları düşüyor

Kocaeli Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Cuma akşamından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve hafta sonu Kocaeli genelinde yer yer yoğun kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi ve Pazar günü Kocaeli genelinde aralıklı kar yağışının yer yer yoğun olarak devam etmesinin beklendiği; hava sıcaklıklarının da Cuma günü mevsim normalleri civarında, diğer günler mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirilmiştir.

Cuma günü sabah saatlerinden sonra kuvvetli yağmur olarak başlayacak yağışın kuvvetini azaltarak akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde olacağı, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının da 3 / 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ve kar yağışının yer yer yoğun olacağı, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının da 1 / 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği ve kar yağışının yer yer yoğun olacağı, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının da -2 / 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve Pazar günü gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadiseleri ile kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"