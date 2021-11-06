Hava ulaşımına sis engeli

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonları etkilediğini belirterek "Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız"dedi.



SEFERLER GECİKMELİ YAPILACAK



Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Güncellemeler için http://flypgs.com'u takip edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"denildi