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Giriş Tarihi: 6.11.2021 10:12 Son Güncelleme: 6.11.2021 10:48

Hava ulaşımına sis engeli

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması Anadolujet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Havada uzun süre tur atan uçaklardan bazıları İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonları etkilediğini belirterek "Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız"dedi.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILACAK

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Güncellemeler için http://flypgs.com'u takip edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"denildi

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Hava ulaşımına sis engeli
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