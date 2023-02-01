Havaalanında kaybolan çantasını 1 aydır arıyor

Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan ve yılbaşı ziyareti için Bursa'nın İznik ilçesine gelmek için yola çıkan Ziya Atagün, bir hava yolu şirketinden bilet aldı (Pegasus) Almanya'da özel bir raporla aldığı ilaçlarının ve eşyalarının bulunduğu el çantası ile uçağa binmek isteyen Atagün'e, kabinin dolu olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. El çantası bagaj bölümüne aktarılan Ziya Atagün, Sabiha Gökçen Havaalanına indiğinde çantasını bulamadı. Hemen yetkililere haber vererek bir rapor tutturan Atagün, el çantasının 1 aydır bulunamadığını iddia etti. İçerisinde sağlığı için çok önemli ilcalar olduğunu ve ilaçların raporla alındığı için günü dolana kadar yenisini alamadığını ifade eden Ziya Atagün havayolu şirketi yetkililerinden yardım istiyor.

"YETKİLİLER YARDIMCI OLSUN"

Kabin memurlarının, tüm itirazlara rağmen el çantasını alarak bagaj bölümüne aktardıklarını ifade eden Ziya Atagün, "İçerisinde özellikle Almanya'da sağlık raporu ile almış olduğum şeker hastalığım ile ilgili yeni ilaçlarım ve manevi değerleri olan eşyalarım olduğu için vermek istemedim. Farklı şekilde itiraz etmemize rağmen elimden aldılar. Sabiha Gökçen havalimanına indiğimde maalesef bu çantam kayboldu. Anında rapor çıkarttık. 1 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamadık. Çocuklarım hala Almanya'da, onlarda oradan aradılar ama çantamızı bulamadık. Şeker hastalığım ile ilgili kullandığım ilaçlar şu an Türkiye'de satılmıyor, ulaşmam mümkün değil. Almanya'dan raporlu olarak aldığım için geri dönüp tekrar alamam da mümkün değil. Raporun süresinin geçmesi gerekiyor. Bu konu ile ilgili olarak yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.