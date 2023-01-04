Havacılık sektörüne Türk mühendisliği damga vuruyor: Gurur ve mutluluk verici bir gelişme

Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve diğer endüstrilerin mühendislik ihtiyaçları için 18 farklı mühendislik dalını içeren 250'den fazla mühendislik ekibi ve dinamik mühendislik modeli ile yerli ve yabancı müşterilerine yüksek katma değerli ürün ve çözümler sunan Ottonom, havacılık sektöründe Türkiye ve dünyada ilklere imza atıyor. Paris İklim anlatması ve Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan iklim yasası gereğince AB ülkelerinde 2050 yılına kadar karbon emisyonunun sıfırlanması kararı alınması da lokomotif sektörlerin bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda dünyanın en büyük sivil havacılık markalarından Airbus, geliştirmeye devam ettiği hidrojen yakıt pilleri ile çalışacak yeni nesil uçaklarını 2035 yılına kadar ilk etapta ticari uçaklarına entegre edecek ve devamında hidrojen bazlı elektrik motorlarını devreye alarak sıfır emisyonlu uçaklarını sektöre 2050 yılına kadar sunmayı hedefliyor.

Airbus, uçaklarda kullanılacak hidrojen yakıt pillerinin test süreciyle ilgili Ottonom Mühendislik ile iletişime geçti. Bunun üzerine firma bünyesinde hidrojen yakıt pillerinin test edilebilmesi için bir test kabini üretildi.