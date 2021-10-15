Havadaki göze bin 60 araç takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürülüğü tarafından, il genelinde trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları ile yaralanmaları azaltmak, sürücülere sürekli denetlendikleri hissini vererek algılanan yakalanma riski duygusuyla hareket etmelerini sağlamak amacıyla 8 Ekim ile 14 Ekim arasında Drone'lu denetimlere ağırlık verildi. Güvenli trafik ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 339 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde Drone'e ile tespit edilen 413 araca emniyet kemeri takmamaktan, 303 araca kırmızı ışık ihlalinden, 305 araca araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan, 39 araca emniyet şeridi ihlalinden toplam bin 60 araca cezai işlem uygulanırken, 48 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi.