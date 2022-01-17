Havadan denetimde 4 araca ceza

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında yer alan Kuzey Marmara otoyolunda havadan ve karadan denetimlerde bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutan yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy'un katıldığı denetim ve kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter içindeki görevliler kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsiz ile bildirdi. Jandarma ekipleri, helikopterden bildirilen araçları durdurarak kontrollerde bulundu.

Kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı. Jandarma Asayiş ve Narkotik köpekleri ile arama yapılan araçlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken yapılan denetimlerde kontrol edilen 698 araçtan 4 araca çeşitli kural ihlallerinden 5 bin 894 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç da trafikten men edildi.