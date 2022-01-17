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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:20 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:37

Havadan denetimde 4 araca ceza

ABBAS ÇAKAR
Havadan denetimde 4 araca ceza

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Kuzey Marmara Otoyolu'nda jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli yapılan denetim ve kontrollerde  698 araç kontrol edildi . Bu araçlardan çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 4 araca 5 bin 894 TL cezai işlem uygulanırken,  2 araçta trafikten men edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında yer alan Kuzey Marmara otoyolunda havadan ve karadan denetimlerde bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutan yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy'un katıldığı denetim ve kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter içindeki görevliler kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsiz ile bildirdi. Jandarma ekipleri, helikopterden bildirilen araçları durdurarak kontrollerde bulundu.

Kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı. Jandarma Asayiş ve Narkotik köpekleri ile arama yapılan araçlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken yapılan denetimlerde kontrol edilen 698 araçtan 4 araca çeşitli kural ihlallerinden 5 bin 894 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç da trafikten men edildi.

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Havadan denetimde 4 araca ceza
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