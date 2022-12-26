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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:49 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:00

Havadan takip edip yakaladılar! İşte o operasyon

Bitlis’te iş makineleriyle kazı yaparak yeraltı kablolarını ve trafoları çalan bir çete; havadan Drone ile takip edilerek yakalandı. Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri “Kepçe-1” operasyonuyla 18 çete üyesini gözaltına aldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Havadan takip edip yakaladılar! İşte o operasyon

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kepçe-1" adı verilen operasyonla 22 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 18 kişilik bir çeteyi çökertti. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bitlis Polisi'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri iş makinelerini kullanarak kazılar yaptı ve toprak altındaki bakır ve fiber optik kablolar ile açıkta bulunan elektrik trafolarını çaldı. Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri; dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için kendilerine "İzinli Kazı Çalışması Yapıyor" süsü veren ve 22 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri saptanan çete üyelerini gizlice havadan Drone ile takibe aldı.

TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

Havadan yapılan uzun soluklu ve titiz takiplerle hırsızlık olayları bir bir tespit edilen ve delillendirilen çete üyeleri, Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 18 çete üyesi de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin iş makineleriyle gerçekleştirdikleri hırsızlık anları Drone kamerasına, operasyon anları ile polis kamerasına yansıdı. Çete üyelerinin hırsızlık olaylarında kullandıkları iş makinelerine ise el konuldu.

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Havadan takip edip yakaladılar! İşte o operasyon
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