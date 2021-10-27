Havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı

Kış aylarında hem boğazı yumuşatmak hem de öksürüğe karşı ıhlamur ile ebegümeci gibi bitkilerin çay olarak içilebileceğini ifade eden Aktar esnafı, gribal enfeksiyonlardan korunmak için de ada çayı içilmesi, özellikle içerisinde okaliptol oranı yüksek olan Anadolu ada çayının tüketilmesini tavsiye etti.

Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine faydası olan bitkilerin tercih edildiğini söyleyen aktarlar, kış çayının önemine dikkat çekti. Havaların soğuduğu bu günlerde bağışıklık sistemini güçlü olması ve virüslere karşı direnci artıran bitkilerin tercihte ilk sırada yer aldığını söyleyen aktarlar, "Halsizlik, isteksizlik ve yorgunluğun ortaya çıkmaya başladığı kış aylarında vücut enfeksiyonlara karşı daha korunmasız bir hale geliyor. Vücudun bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar ve grip, nezle gibi bulaşıcı soğuk algınlıklarına yakalanma riski artıyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl bitki istemeye gelenlerin sayısında ciddi bir artış var" diye konuştu.

VÜCUT DİRENCİNİZİ ARTIRACAK 6 BİTKİ ÇAYI ZENCEFİLLİ ÇAY

Zencefil çayı eski Hindistan'da vişvabesaj, yani evrensel ilaç olarak nitelendir. Bronşit, öksürük, astım, hazımsızlık ve ses kısıklığına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine destek olur.

EKİNEZYALI ÇAY

Koni çiçeği olarak da bilinen ekinezya, ferahlatıcı nane çeşitleri, limon otu ve ısırgan içerirse etkisi artacaktır. Soğuk algınlığı ve nezle semptomlarının şiddetini azalmaya destek olur. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

ADA ÇAYI

Kışın vazgeçilmezi olan adaçayı soğuk algınlığından korunmak için mükemmel bir bitkidir. Ağız, boğaz ve bademcik rahatsızlıklarının giderilmesinde gargara şeklinde de kullanılabilir. Hazmı kolaylaştırmaya ve bağırsak gazlarının giderilmesine destek olur.

IHLAMUR ÇAYI

Ihlamur içerdiği saponin nedeniyle balgam söktürücü ve boğaz yumuşatıcı etkisi vardır. Grip ve nezlenin çabuk atlatılmasına yardımcı olur. Sinirsel ve sıkıntı durumlarının giderilmesinde faydalıdır.

KUŞBURNU ÇAYI

Doğal bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca A ve B vitaminlerini de içerir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur. Grip, nezle gibi rahatsızlıklara karşı korunmaya destek olur.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI

Organik asitler, mineraller ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. Ağız, boğaz sorunlarının giderilmesinde faydalıdır. İdrar söktürmeye yardımcı olur ve ishale karşı koruyucu olarak tüketilebilir.