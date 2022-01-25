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Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:52 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:27

Havalimanı girişinde kaza: Servis yan yattı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Havalimanı girişinde kaza: Servis yan yattı

Hasdal'da İstanbul Havalimanı girişinde, havalimanı güvenlik personelinin taşındığı yolcu servisi tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Yan yatan araçta güvenlik personeli Nuray Cibraz, Medine Betülgül ve Figen Baytar hafif yaralandı, servis şoförü Ramazan Eşgünoğlu ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Hasdal mevkii İstanbul Havalimanı girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Havalimanı personelini taşıyan yolcu servisi tipi nedeniyle kar tutan yolda şoför Ramazan Eşgünoğlu'nun kontrolünden çıktı.

Yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpan yolcu servisi önce ters döndü ardından da yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan havalimanı güvenlik personeli Nuray Cibraz, Medine Betülgül ve Figen Baytar hafif şekilde yaralanırken, şoför Ramazan Eşgünoğlu ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yaralıları kurtarak ambulansa kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan güvenlik personelleri, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR KAZAYI ANLATTI

Kazanın ardından aracın içerisine girerek incelemelerde bulunan Eşgünoğlu "Tipi nedeniyle yol sürücüler için çok riskli hale gelmişti. Ben de yol ayrımından havalimanına girmek isterken araç kaymaya başladı.

Diğer araçlara vurmamak için sağa doğru kırmaya çalıştım, daha sonra bariyere vurduk. Araç ters döndü, daha sonra kayarak yan yattı. İçinde 3 kadın yolcumuz vardı, Allah'a şükür ciddi yaralımız yok" diye konuştu.

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Havalimanı girişinde kaza: Servis yan yattı
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