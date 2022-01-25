Havalimanı girişinde kaza: Servis yan yattı

Kaza Hasdal mevkii İstanbul Havalimanı girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Havalimanı personelini taşıyan yolcu servisi tipi nedeniyle kar tutan yolda şoför Ramazan Eşgünoğlu'nun kontrolünden çıktı.

Yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpan yolcu servisi önce ters döndü ardından da yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan havalimanı güvenlik personeli Nuray Cibraz, Medine Betülgül ve Figen Baytar hafif şekilde yaralanırken, şoför Ramazan Eşgünoğlu ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yaralıları kurtarak ambulansa kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan güvenlik personelleri, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR KAZAYI ANLATTI



Kazanın ardından aracın içerisine girerek incelemelerde bulunan Eşgünoğlu "Tipi nedeniyle yol sürücüler için çok riskli hale gelmişti. Ben de yol ayrımından havalimanına girmek isterken araç kaymaya başladı.





Diğer araçlara vurmamak için sağa doğru kırmaya çalıştım, daha sonra bariyere vurduk. Araç ters döndü, daha sonra kayarak yan yattı. İçinde 3 kadın yolcumuz vardı, Allah'a şükür ciddi yaralımız yok" diye konuştu.