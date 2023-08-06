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Giriş Tarihi: 6.8.2023 01:38 Son Güncelleme: 6.8.2023 01:58

Havalimanı kavşağında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Çaycuma-Bartın karayolunun Saltukova kavşağında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Havalimanı kavşağında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Kaza Bartın-Ankara Karayolu'nun Saltukova beldesi havalimanı kavşağında meydana geldi. G.A. idaresindeki otomobil, S.Ç. yönetimindeki otomobil ile kavşağa dikkatsiz şekilde girince kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından yoldan geçen araç şoförleri durumu 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan G.A. isimli sürücüsü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol bir müddet trafiğe kapalı olurken, kaza yapan araçlar ise Diriliş Mühendislik firmasına ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Havalimanı kavşağında kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
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