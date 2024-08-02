Havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu: 9 yaralı

Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Havalimanında çalışan personeli taşıyan Murtaza Yıldırım'ın kullandığı 34 LON 661 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole uçtu. Kazada İstanbul Havalimanı'nda çalıştığı öğrenilen 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.