Havalimanında 5 bin sülük yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda 2 Rus vatandaşının valizlerinin x-ray cihazlarında yapılan kontrollerinde canlı tıbbi sülük bulundu. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. İncelemelerde 2 Rus vatandaşının, CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme çerçevesinde koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi. Bunun üzerine, yaklaşık 5 bin adet tıbbi sülüğe el konuldu. 2 şahıs hakkında 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.