Havalimanında ‘kaçak elektronik’ eşya operasyonu

Dubai'den 22 Mart Salı günü İstanbul Havalimanı'na gelen Gülçin T., pasaport işlemlerinin ardından bagaj alım noktasına gitti. Bagajlarını aldıktan sonra bir yer hizmeti şirketinde görevli Kerem G., ile birlikte gümrüklü alandan çıkış yapan Gülçin T., İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak bagajlarında arama yapıldı.