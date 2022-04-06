Havalimanında ‘kaçak elektronik’ eşya operasyonu

Dubai'den 22 Mart Salı günü İstanbul Havalimanı'na gelen Gülçin T., pasaport işlemlerinin ardından bagaj alım noktasına gitti. Bagajlarını aldıktan sonra bir yer hizmeti şirketinde görevli Kerem G., ile birlikte gümrüklü alandan çıkış yapan Gülçin T., İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak bagajlarında arama yapıldı.
Yapılan aramada Gülçin T.,'nin bagajlarında gümrük beyanı yapılmadan Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 600 adet elektronik kol saati, 232 adet elektronik sigara,1 adet Iphone cep telefonu, 2 adet kamera, 1 adet PlayStation5, 2 adet PlayStation5 oyun CD'si, 1 adet Airpods marka kablosuz kulaklık, 1 adet Apple Watch kol saati tespit edildi.