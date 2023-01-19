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Giriş Tarihi: 19.1.2023 10:22 Son Güncelleme: 19.1.2023 10:57

Havalimanında kaçakçılara geçit yok

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu yılın ilk iki haftasında cep telefonundan safrana, cinsel gücü arttırıcı haplardan tütün ürünlerine kadar piyasa değeri toplam 7 milyon 250 bin TL kaçak eşya ele geçirildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havalimanında kaçakçılara geçit yok

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, havalimanında bu yıl başından bu yana Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen cep telefonları, ilaçlar, cinsel güç artırıcı haplar, safran bitkisi ile tütün ürünlerini sergiledi.

Havalimanında kaçakçılara geçit yok | Video

Polis ekiplerinin dış hatlar terminali geliş katı gümrüklü alan çıkışında ve yurt dışına gidecek yolculara yönelik yaptıkları uygulamalarda, üç kişide piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan popüler markalara ait 160 adet cep telefonu ele geçirdi.

Uygulamalarına devam eden ekipler, ayrıca iki yolcuda 1 Milyon TL değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 1 kişide 210 bin TL değerinde 3 kilogram safran ve piyasa değeri 40 bin TL olan bin 300 paket sigara ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere ilişkin olarak yabancı uyruklu toplam 7 kişiye işlem yapıldı.

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Havalimanında kaçakçılara geçit yok
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