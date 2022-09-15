Havalimanında kaçakçılığa geçit yok... Bir ayda 26 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerinin son bir ay boyunca yaptığı çalışmalarda 8 bin 532 paket elektronik sigara filtresi, 62 adet elektronik sigara cihazı, 110 paket nargile tütünü, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet kol çantası ve 163 parça kozmetik ürüne el konuldu. Ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında Türkiye'den çıkışı Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi çok sayıda tıbbi malzemeler de dikkat çekti.
PİYASA DEĞERİ 26 MİLYON
Polis ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda piyasa değeri toplam 26 milyon TL kaça eşyaya konulurken 1'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 kişi hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kişiler ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.