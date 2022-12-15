Haberler Yaşam Haberleri Havalimanında samur postu operasyonunu
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:22

Havalimanında samur postu operasyonunu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda kürk imalinde kullanılmak üzere avlanan ve piyasa değeri 1 milyon 450 bin lira olan  bin 200 adet samur postu ele geçirildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havalimanında samur postu operasyonunu

Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlarından şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, yolcuları durdurdu.

Bunun üzerine yolcular valizleri x-ray cihazına yinlendrilerek taramadan geçirildi. Tarama sonunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine iyice kuşkulanan ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

Yapılan detaylı aramada valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların samur postu olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Yakalanan samur postlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den dikkat çeken mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe mesajlar!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli gözaltında, Yusuf Gümüşel aranıyor
SON DAKİKA HABER! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
SON DAKİKA: Kızılelma ilk uçuşu yaptı! Türkiye'nin gurur günü: Tarihi görüntüler
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Havalimanında samur postu operasyonunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA