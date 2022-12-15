Havalimanında samur postu operasyonunu

Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlarından şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, yolcuları durdurdu.

Bunun üzerine yolcular valizleri x-ray cihazına yinlendrilerek taramadan geçirildi. Tarama sonunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine iyice kuşkulanan ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

Yapılan detaylı aramada valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların samur postu olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Yakalanan samur postlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.