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Giriş Tarihi: 11.3.2023 19:28 Son Güncelleme: 11.3.2023 20:03

Havalimanında unutulan eşyalar için uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya Avcılar'da satışa çıkarıldı.Satış mağazasının önünde sabah erken saatlerde kuyruk oluştu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Havalimanında unutulan eşyalar için uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 2020 yılında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan binlerce valiz, sırt çantası, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya ihale ile satışa çıkarıldı. İhaleyi kazanan Aziz Korkmaz, eşyaları, Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında bugün satışa çıkardı. 1995'ten itibaren bu işi yapan ve eşyaların büyük bölümünün orijinal marka olduğunu belirten Aziz Korkmaz, ürünleri bugünden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satışa çıkardıklarını ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

3 SAAT BEKLEDİ

Günün ilk ışıklarıyla Merkez Mahallesi'ndeki satış mağazasının önünde yoğunluk oluşmaya başladı. Saatler ilerledikçe kuyruktakilerin sayısı arttı. Saat 11.00 sıralarında açılacağı belirtilen mağaza yoğun ilgi nedeniyle saat 09.20'de açıldı. Sırada bekleyen bir kişi sabah saat 07.00'da geldiğini belirtti. Bekleyenler, içeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alındılar. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.
Öte yandan unutulan bavullardaki eşyaların tasnifine devam edileceği, eşyaların kademeli olarak satışa çıkarılacağı belirtildi.

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Havalimanında unutulan eşyalar için uzun kuyruklar oluştu
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