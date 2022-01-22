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Giriş Tarihi: 22.1.2022 15:22 Son Güncelleme: 22.1.2022 15:38

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Güney Amerika'dan Türkiye'ye getirilen ve otopark tamponu olarak beyan edilen plastik malzemelerin içerisine gizlenmiş 250 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Güney Amerika'dan Türkiye'ye getirilen ve otopark tamponu olarak beyan edilen ürünleri, riskli olarak değerlendirerek x-ray taramasından geçirdi.

Plastikten üretilmiş malzemeler içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlanılması ve iki narkotik dedektör köpeğin de şüpheli ürünlere tepki vermesi üzerine, toplam 100 adet otopark tamponu cinsi ürün kesilerek açıldı.Açılan ürünlerin içerisine gizlenmiş paketlerde kristal görünümlü maddeler tespit edildi. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyon sonucu 250 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

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Havalimanında uyuşturucu operasyonu
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