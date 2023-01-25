Havalimanında uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında İran'dan gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirilerek takibe alındı. Yolcunun taşıdığı gitar çantası x-ray taramasından geçirildiğinde, gitar çantasında sıra dışı bir yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı fiziki aramada, şüpheli görülen bölgelere gizlenmiş vaziyette maddeler olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizde, uyuşturucu maddenin 'metamfetamin' olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 2.5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu.