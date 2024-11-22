Havalimanında yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutulandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca "PKK Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturmada hakkında arama kararı bulunan Mehmet Savaş isimli şüpheli İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'ya gitmek üzereyken yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Savaş ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FRANSA'DAKİ PKK EYLEMLERİNE KATILDI
Yürütülen soruşturmada şüphelinin PKK Fransa yapılanması kapsamında 2023 yılı itibarıyla ülkemiz lehine düzenlenen etkinlikleri katıldığı tespit edildi.