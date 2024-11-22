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Giriş Tarihi: 22.11.2024 21:59 Son Güncelleme: 22.11.2024 22:41

Havalimanında yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutulandı

PKK silahlı terör örgütüne üyelikten aranması bulunan, Fransa’ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanında yakalanan Mehmet Savaş tutuklandı. Şüphelinin 2023 yılında Fransa’da düzenlenen terör eylemlerine katıldığı ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Havalimanında yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutulandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca "PKK Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturmada hakkında arama kararı bulunan Mehmet Savaş isimli şüpheli İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'ya gitmek üzereyken yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Savaş ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FRANSA'DAKİ PKK EYLEMLERİNE KATILDI

Yürütülen soruşturmada şüphelinin PKK Fransa yapılanması kapsamında 2023 yılı itibarıyla ülkemiz lehine düzenlenen etkinlikleri katıldığı tespit edildi.

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Havalimanında yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutulandı
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