Havalimanında yakalanan yavru timsahlara el koyuldu

Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilip Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulmak istendiği öğrenilen timsahlara, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyuldu.

NESİLLERİ TEHLİKEDE

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan Türkiye'ye giriş yapan F. H. isimli şahsın şüpheli hareketlerinin ardından valizinde arama yapıldı. Arama sonucunda şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

17 TİMSAH 10 VARAN YAKALANDI

Yapılan incelemede timsahların kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği anlaşıldı. Timsahların Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu öğrenildi. 12'si canlı, 5'i ölü toplam 17 adet Nil Timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü toplam 10 adet Nil Varanına el koyuldu.