Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı

ŞÜPHELİLERDE FETÖ'NÜN SİMGESİ 'F' SERİSİ 1 DOLAR BULUNDU

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda; 43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro para, 315.42 gr Altın, 4 kilo gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 Amerikan Doları, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 adet fişek ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Yapılan çalışmaların devamında örgütün finans yapılanmasında olduğu tespit edilen 1 şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken 17.06.2023 tarihinde İstanbul Hava Limanında yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.