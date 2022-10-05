Havaya ateş açınca kendisini uyaran komşusunu vurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim mahallesinde gece 02:00 sıralarında oturduğu dairenin camından havaya ateş eden Kadir A. komşusu Mesut Kılınç tarafından uyarıldı. Mahalledeki diğer komşular da olaya tepki gösterdi. Kendisini uyaran komşusuna kızan maganda ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tabancasını da yanına alarak sokağa inen Kadir A, Mesut Kılınç'ı bacağından vurdu. Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, maganda ise evinin önündeki otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

POLİS 1 SAATTE YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mesut Kılınç yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan zanlının peşine düşen polis, 1 saat geçmeden Kadir A'yı bularak yakaladı. Yaşanan olaya tepki gösteren diğer mahalle sakinleri de polis tarafından dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.