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Giriş Tarihi: 10.8.2023 17:28 Son Güncelleme: 10.8.2023 19:06

Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis öldürüldü

Osmaniye’de yıllık izindeki polis memuru Hüseyin Uğurlu, yan evdeki balkondan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli A.K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis öldürüldü

Tranbzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), yıllık izninde geldiği memleketi Osmaniye'de, tüfekle havaya ateş açtığı için uyardığı A.K. tarafından vurularak öldürüldü. A.K., evinde av tüfeği ve baltayla yakalanıp, gözaltına alındı.

İZNİNDE MEMLEKETİNE GELDİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi. Uğurlu, ailesinin evindeyken, komşu balkondan A.K., havaya tüfekle ateş açtı. Uğurlu, balkona çıkıp A.K.'yi uyardı. Şüpheli A.K. ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya döndü. A.K., av tüfeğiyle sokağa inen Uğurlu'yu omzundan vurdu.

AV TÜFEĞİ VE BALTA İLE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis öldürüldü
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