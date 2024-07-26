Havaya ateş edenler emekli polis çıktı

Trabzon'da önceki gün Düzköy ilçesinde bahçe temizliği yaparken yorgun merminin sırtına isabet etmesiyle 79 yaşındaki yaşlı kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırma sonucu olayın yaşandığı gün yakın bir yaylada emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişinin havaya 15 el ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonucu 2 emekli memur gözaltına alındı. Yaşlı kadının ameliyatla sırtından çıkan mermi çekirdeği ile 2 emekli memurun silahları ve mermiler eşleştirilmek üzere kriminale gönderildi. Olayla ilgili şüpheli 2 emekli memur tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.