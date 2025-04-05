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Giriş Tarihi: 5.4.2025 17:10 Son Güncelleme: 5.4.2025 17:50

Havaya ateş edenleri uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada öldürülmüştü; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabanca ile vurulan Ahmet Durak (32) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Havaya ateş edenleri uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada öldürülmüştü; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 2 Nisan'da 00.10 sıralarında Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalık grup arasında tartışanlardan Ahmet Durak'ın silahla vurularak yere düştüğü, R.H.'nin ise bacağından vurularak yolun karşı kaldırımına sekerek geçtiği, şüphelilerin ise kalabalıktan faydalanarak olay yerin kaçtığı görüldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Havaya ateş edenleri uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada öldürülmüştü; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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