Havayolu şirketindeki tükürük kavgasına 4 yıl hapis istemi

YÜZÜNE TÜKÜRÜP HAKARETLER YAĞDIRDI

Firma personeli İlayda Y.'ye hakaretler ederek bağırmaya başlayan Fatma Ş., ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre tartışma esnasında İlayda Y.'nin yüzüne tüküren saldırgan kadın, bununla da yetinmedi. "Seni gebertirim, dua et, seni parçalarım, kendini güzel mi sanıyorsun, ben daha güzelim, sarı çıyan" şeklinde konuşarak tehditler savurdu.