Havayolu şirketindeki tükürük kavgasına 4 yıl hapis istemi

Ünlü bir havayolu şirketinde bilet iptali yapmak isteyen bir müşteri ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre havayolu firmasından tek yön bir bilet alan Fatma Ş., İstanbul'da işlerinin uzaması nedeniyle şehir dışı seyahatini ertelemek istedi.
"GİTMEKTEN VAZGEÇTİM, İPTAL ET"
Bu sebeple 6 Haziran 2023 günü yetkili havayolu firmasının Pendik'te bulunan bilet satış noktasına giden Fatma Ş(63)., aldığı uçak biletini iptal ettirip parasını geri almayı talep etti. Havayolu şirketinde bilet satış uzmanı olarak çalışan İlayda Y.(28), kendisine bilet iptal işleminin mümkün olmadığını söylemesi üzerine Fatma Ş., adeta deliye döndü.
YÜZÜNE TÜKÜRÜP HAKARETLER YAĞDIRDI
Firma personeli İlayda Y.'ye hakaretler ederek bağırmaya başlayan Fatma Ş., ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre tartışma esnasında İlayda Y.'nin yüzüne tüküren saldırgan kadın, bununla da yetinmedi. "Seni gebertirim, dua et, seni parçalarım, kendini güzel mi sanıyorsun, ben daha güzelim, sarı çıyan" şeklinde konuşarak tehditler savurdu.
GÖRGÜ TANIKLARI AYDINLATTI
Yüzü tükürük içerinde kalan İlayda Y., yaşadığı şoku atlatır atlatmaz soluğu adliyede aldı. Kendisine hakaret ve tehditler savuran Fatma Ş.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Fatma Ş., suçlamaları kabul etmese de savcılık, görgü tanıkları, müştekiyi doğrular nitelikte ifade verdi.
"BİLET İPTALİ" DAVALIK OLDU
Savcılık, şüpheli Fatma Ş.'nin suçtan kurtulmaya yönelik hareket ettiğini değerlendirdi. Şüpheli kadına "Hakaret" ve "Kadına karşı tehdit" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.