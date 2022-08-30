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Giriş Tarihi: 30.8.2022 16:36 Son Güncelleme: 30.8.2022 17:02

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar’dan SABAH’a açıklamalar: “Savunma sanayii sektörünün en büyük sermayesi insan kaynağı”

TEKNOFEST Karadeniz’e katılan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Nacar, gençleri savunma sanayi alanına yönlendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu teknolojilerin yaygınlaşması lazım, yerelleşmesi lazım, millileşmesi lazım. Aksi takdirde bunların alternatifi yabancı kökenli ürünler oluyor” dedi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
HAVELSAN Genel Müdürü Nacar’dan SABAH’a açıklamalar: “Savunma sanayii sektörünün en büyük sermayesi insan kaynağı”

Dünyanın alanında en büyük festivali olan TEKNOFEST'in Karadeniz ayağı başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında yürütülen, milli teknoloji alanında kritik rol oynayan 101 kurum ve kuruluş ile birlikte düzenlenen etkinliklerin finali Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. Festival çerçevesinde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri de sergilenmeye devam ediyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da, TEKNOFEST Karadeniz festivalinde SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de çeşitli zamanlarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini, özellikle Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında Ordu'da iki yarışmayı sonuçlandırdıklarını bildiren Nacar, "Bu yarışmalardan bir tanesi karma sürü simülasyon, diğeri ise sürü İHA simülasyon yarışmasıydı. Gençlerimizin sürü algoritmalarını geliştirerek verilen görevleri yerine getirdikleri bir yarışma oldu. İkisini de güzel sonuçlarla tamamladık. O yarışmanın kazananları da burada TEKNOFEST'in ödül töreninde ödüllerini alacak" dedi.

"TEKNOLOJİLERİMİZİN YAYGINLAŞMASI LAZIM, YERELLEŞMESİ LAZIM, MİLLİLEŞMESİ LAZIM"

HAVELSAN standının her TEKNOFEST'te olduğu gibi bu TEKNOFEST'te de büyük ilgi görmesini beklediklerini dile getiren Nacar, "Geçmişte standımız çok fazla ilgi çekmişti. Simülatör ürünlerimiz, sanal gerçeklik ürünlerimiz gerçekten çocukların ve gençlerin ilgisini ve dikkatini yoğun bir şekilde çekiyor. Bunlardan özellikle 'BARKAN' ismini verdiğimiz otonom kara aracı, burada sahada belli aralıklarla demo gösterisi de yapıyor. Yine ziyaretçilerin içine girerek kullanabildikleri, dış dünyayı hissedebildikleri, içerisindeki titreşim ve sarsılmaları hissedebildikleri bir M-60 tankı simülatörümüz de var. Yine bilişim ürünlerimiz olan 'LİMAN ve KOVAN' isminde bilişim sektörüne hitap eden, kurumsal kaynak yönetimi gibi daha profesyonel alanlara giren bir sistemi gençlerin de okul sıralarında bunlara ilgi duymalarını, bunları öğrenmelerini istediğimiz için burada onlara sergiliyoruz. Bu teknolojilerin yaygınlaşması lazım, yerelleşmesi lazım, millileşmesi lazım. Aksi takdirde bunların alternatifi yabancı kökenli ürünler oluyor. Gençler de yabancı ürünlere yönünü çevirdiği zaman tekrar yerli ürüne dönmek çok zor oluyor" diye konuştu.

HAVELSAN'ın 40. yılına ithafen başlatılan "Mühendis Genç" ve "Mühendis Çocuk" programlarından bahseden Nacar, "Bu kapsamda Samsun civarındaki köylerde başarılı olmuş, fen lisesini kazanmış, Anadolu lisesi kazanmış başarılı öğrencilerden 40'ını toplayarak TEKNOFEST'te buluşturduk. Çocuk standımızda da yapay zeka, yazılım, bilişim, savunma ve havacılık konularında deneyimleme yapabilecekleri adeta bir deneyim atölyesi gibi çalışan bir yapı sayesinde de çocuklarımızın bunları deneyimlemesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SERMAYESİ İNSAN KAYNAĞI"

Nacar, okulunu bitirmek üzere olan meslek sahibi olmuş gençlere HAVELSAN'daki iş imkanlarını sundukları, eğer şartları tutuyorsa adaylık başvurularını değerlendirmeye aldıkları stantlardan bahsederek, "Bu sektörün en büyük sermayesi insan kaynağı. Bu işler hep insanla yapılıyor. Biz de gençlerimizle bu yolda yürüyeceğiz. Dolayısıyla insan kaynakları anlamında da daha formasyonunu tamamlamadan gençleri tespit ederek onları daha iyi yetiştirelim noktasında onlarla ilgileniyoruz" dedi.

"GENÇLERİ TEKNOFEST'E BEKLİYORUZ"

Gençler için TEKNOFEST'te bir sürü imkan olduğunu belirten Nacar, "Gençlerin buraya gelmelerini istiyoruz, onların gelip burayı görmelerini istiyoruz. Buradaki fırsatları deneyimlemelerini, faydalanmalarını istiyoruz. Buradaki şeylerle yetinmeyecekler, burada bir eksiklik görecekler ki ileride daha iyisini yapmak için fırsat olsun" ifadelerini kaydetti.

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HAVELSAN Genel Müdürü Nacar’dan SABAH’a açıklamalar: “Savunma sanayii sektörünün en büyük sermayesi insan kaynağı”
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