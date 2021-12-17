Havlamasına kızdı, engelli köpeği sopayla dövdü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çöp toplamak için sokakta dolaşan yaşlı adam, sürekli olarak aynı yerde yatan engelli sokak köpeğinin kendisine havlamasına sinirlendi. Çevrede bulunan bir ağaçtan dal koparan şahıs engelli köpeği öldüresiye dövdü. Köpeğin bağırma seslerini duyarak cam ve balkona çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.









Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video









Kısa süre mahalle sakinleriyle sözlü olarak tartışan yaşlı şahıs olayın ardından hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştığı o anlar bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.