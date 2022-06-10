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Giriş Tarihi: 11.6.2022

Havlayan köpek tartışması kanlı bitti: 3 ölü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Havlayan köpek tartışması kanlı bitti: 3 ölü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, havlayan köpeğin torununu korkutması üzerine Ali İhsan K. (62), aynı zamanda akrabası olan Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. Korkunç olay, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan K., torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti. Dün öğle saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e, eşi Meryem Köşek'e ve kızı Funda Güçlü'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan aile fertleri, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

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Havlayan köpek tartışması kanlı bitti: 3 ölü
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