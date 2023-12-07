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Giriş Tarihi: 7.12.2023 15:17

Havuza düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş'a veda...

Konya'da fabrikada elektrik kablosu hattı çekerken, arıtma havuzuna düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş Dumlu'nun (17) cenazesi, toprağa verildi...

DHA
Havuza düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş’a veda...

Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ekibiyle dün bir fabrikaya gitti. Burada elektrik kablosu hattı çekerken dengesini kaybeden Ulaş Dumlu, 'çöktürme' olarak bilinen 2,5 metre derinliğindeki arıtma havuzuna düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dumlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından mezarlığa defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Havuza düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş'a veda...
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