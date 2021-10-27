Havvanur bebek emin ellerde

Van
'da 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 26 yaşındaki Türkan Nalbantoğlu'nun sezaryenle alınan ve sağlık çalışanları tarafından bakılan Havvanur bebeği, hemşirelerin eğitim verdiği halası büyütecek. Kentte 3 ay önce Kovid-19'a yakalanan ve tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hayatını kaybeden Nalbantoğlu'nun dünyaya getirdiği bebek, doktorların, hemşirelerin ve hastane çalışanlarının desteğiyle yaşama tutundu. Dünyaya geldikten kısa süre sonra öksüz kalan bebeği bağırlarına basan sağlık çalışanları, Havvanur'un her ihtiyacını karşılayarak sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptı. Bu sayede bin 70 gramdan 2 bin 200 grama ulaşan bebeğin bakımını da 20 yaşındaki halası Nurhan Nalbantoğlu üstlendi. Hemşireler, hastaneye davet ettikleri halaya, tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesini kazanan bebeğin beslenmesinden banyosuna kadar birçok konuda eğitim verdi.
'GEBELER AŞILARINI YAPTIRMALI'
Hala Nalbantoğlu, "Hemşireler bebeğin gazının nasıl çıkarılacağını, mamasının nasıl verileceğini, banyosunun nasıl yaptırılacağını anlattı. Havvanur ile birlikte ağabeyimin diğer iki çocuğuna da bakacağım" dedi. YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer ise "Maalesef hamile kadınların aşılama oranı çok düşük. Aşısını yaptırmayan 5 aylık hamile bir kadın daha vefat etti. Gebelerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
HEMŞİRELERİN EĞİTTİĞİ HALASI BÜYÜTECEK
Eğitimin ardından bebeği teslim alan hala Nalbantoğlu, yeğeninin hayata tutunması için ellerinden geleni yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.