Havza Genelgesi Maddeleri - Havza Genelgesi Tarihi, Önemi, Sonuçları Ve Kararları İle İlgili Bilgiler

25 Mayıs 1919 tarihinde Havza'ya gşdeb Mustafa Kemal, mitingler düzenlenerek İzmir'in işgalininin protesto edilmesini istedi. Sonrasında, telgraf çekilmesini de teşvik eden Mustafa Kemal Paşa, sivil ve askeri tüm yöneticilere genelgeler gönderme kararı aldı. Bu genelgeler içerisinde gösteriler yapılması ancak gösteriler yapılırken gayri müslim halka kötü davranılmamasını vurguladı. Peki, Havza Genelgesi maddeleri nelerdir ve ne zaman yayınlanmıştır? İşte, Mustafa Kemal tarafından illerdeki yöneticilere gönderilen Havza Genelgesi hakkında bilgiler…
HAVZA GENELGESİ TARİHİ
Havza Genelgesi, 28 Mayıs 1919 tarihinde yayınlanmıştır.
HAVZA GENELGESİ ÖNEMİ
Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli mücadele ruhunun ete kemiğe bürünmüş hali olarak karşımıza Havza Genelgesi çıkıyor. İşgallere karşı en net maddelerin yer aldığı ve milli direniş bilincinin ilk defa uyandırıldığı genelge olarak tarihe geçti. Havza Genelgesi ile birlikte Türkiye'de yürütülen Kurtuluş Mücadelesi şahsi olmaktan çıkarak, milli ve ulusal bir kimlik kazandı.
HAVZA GENELGESİ MADDELERİ
İtilaf devletleri Havza Genelgesi'ne tepki olarak tutuklamış oldukları bazı devlet adamlarını Malta'ya sürgüne göndermişlerdir.