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Giriş Tarihi: 19.4.2022 14:28

“Hayalden umuda” çocuk sergisi

“Hayalden umuda” çocuk sergisi

2008 yılından bu yana 0-6 yaş grubu işitme engelli çocuklara eğitim veren Çocuk Eğitim Derneği’nden anlamlı etkinlik.

İşitme engelli çocuklara umut olan Çocuk Eğitim Derneği, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da içlerinde işitme engelli çocuklarında bulunduğu 5-11 yaş aralığındaki küçük ressamların 47 çalışmasından oluşan bir resim sergisi gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde kurulan hayaller umuda dönüştü
Sanat eğitmeni Emel Niğdeli, pandemi döneminde uzaktan bağlantı ve okulların açık olduğu dönemlerde yüz yüze öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği resim derslerini sosyal bir faydaya dönüştürmek için kurduğu düşünü gerçeğe dönüştürdü.

Öğrencilerinin sanatla birlikte kendilerini ifade ederken, kurmuş oldukları hayallerin resmedilip, sergilendikten sonra diğer çocukların eğitimine fayda sağladığını görmelerini ve böylece çocuklarda bir sosyal sorumluluk duygusunu ortaya çıkarmayı amaç edindiğini ifade eden Niğdeli, bu serginin tüm gelirini Çocuk Eğitim Derneği'ndeki 0- 6 yaş işitme engelli çocukların eğitimi için bağışladı.

47 küçük ressamın çalışması sergilendi
Sergide içlerinde işitme engelli çocukların resimlerinin de bulunduğu 5-11 yaş aralığındaki küçük ressamın yapmış olduğu 47 resim sergilendi.

Sergi açılışına katılan Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cenker Ilıcalı, 2008 yılından beri İstanbul Ataşehir'de 0- 6 yaş arası işitme engelli çocuk ve ailelere verilen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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“Hayalden umuda” çocuk sergisi
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